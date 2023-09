Scioperi Hollywood, ultima offerta degli studios: WGA all'angolo, accetterà?

Gli scioperi di Hollywood sono giunti al loro momento culminante, con gli analisti del settore che si aspettano una risoluzione definitiva entro la fine della giornata odierna, domenica 24 settembre.

La lunga sessione di trattative andata avanti per tutta la giornata di sabato 23 settembre, infatti, si sarebbe conclusa nella tarda notte americana (quando era già mattina in Italia) ma al momento non c'è ancora nulla di fatto: Deadline riporta che sia il sindacato degli Writers Guild sia gli studios di Hollywood sono intenzionati a far cessare gli scioperi, dopo quasi 5 mesi di stop ai lavori, ma nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti sabato 23 nessun accordo è stato ancora finalizzato. Tutto dovrebbe essere stato rimandato alla giornata di oggi domenica 2, con gli studios che hanno avanzato la loro migliore e ultima offerta alla WGA: i termini dell'accordo non sono stati resi noti ufficialmente, ma le voci di corridoio parlano di un nuovo contratto di tre anni con il sindacato e paghe più alte per gli sceneggiatori.

Ne sapremo di più nelle prossime ore, dato che sia gli studios dell'AMPTP che la WGA hanno dichiarato, in una nota congiunta, che "la WGA e l'AMPTP si sono incontrate per le contrattazioni sabato e si incontreranno di nuovo domenica". Non è chiaro al momento se i CEO della cosiddetta 'Gang of Four' – Ted Sarandos di Netlfix, Bob Iger della Disney, Donna Langley di NBCUniversal e David Zaslav di Warner Bros Discovery – saranno presenti a questo incontro, di persona o virtualmente, ma le contrattazioni vanno avanti ininterrottamente da venerdì 22 settembre e per l'industria entrambe le parti vorrebbero concludere l'affare entro lunedì 25, data di inizio delle festività ebraiche.

Vi terremo aggiornati.