Scioperi di Hollywood, per Netflix la colpa è tutta degli attori SAG: 'Richieste assurde'

Gli scioperi di Hollywood continuano a causa del punto di rottura raggiunto tra gli studios e il sindacato degli attori SAG, ma secondo il co-ceo di Netflix Ted Sarandos la colpa pende tutta dalla parte dei manifestanti.

"Non vogliamo altro che risolvere questo problema il prima possibile e riportare tutti al lavoro", ha dichiarato in queste ore Ted Sarandos di Netflix durante la videochiamata sugli utili del terzo trimestre dello streamer, arrivata esattamente una settimana dopo la cessazione dei colloqui con la gilda degli attori e l'interruzione delle trattative per concludere gli scioperi di Hollywood. “Posso parlare per Netflix, per lo meno, ma so che vale per ogni altro membro chiave dell’AMPTP”, vale a dire l'associazione dei produttori cinematografici e televisivi di Hollywood.

Da notare che lo streamer ha fatto riferimento ai colloqui con SAG-AFTRA come "in corso" nel rapporto fornito agli investitori, sebbene come detto le due parti non negozino da più di una settimana e al momento non sembrerebbero esserci spiragli per riaprire un canale diretto. "Abbiamo trascorso ore e ore con SAG-AFTRA nelle ultime settimane, ed eravamo davvero molto ottimisti sul fatto che stessimo facendo progressi", ha continuato Sarandos a proposito della fase di stallo. "Ma poi, alla fine della nostra ultima sessione insieme, la gilda degli attori ha presentato delle nuove richieste assurde... una tassa sugli abbonati non correlata alle visualizzazione o al successo di un titolo, e questo purtroppo ha interrotto ogni trattativa."

Per concludere, l'arringa finale: "Dovete sapere che, da parte nostra, siamo incredibilmente e totalmente impegnati a porre fine a questo sciopero. L'industria, le nostre comunità, l'economia, sono tutte in difficoltà. Quindi, dobbiamo trovare un accordo che rispetti tutte le parti il più presto possibile”.

SAG-AFTRA ha dichiarato, dopo che i colloqui si sono interrotti l'11 ottobre, di essere disposta ad incontrare gli studios e gli streamer in qualsiasi momento: vi terremo aggiornati.