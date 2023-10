Scioperi Hollywood: intervengono Ben Affleck, George Clooney e Scarlett Johansson

Lo sciopero di SAG-AFTRA si è arenato e la situazione non è delle migliori, al punto che in queste ore star di primo livello come Ben Affleck, George Clooney e Scarlett Johansson sono intervenute nella faccenda per cercare di sanare il divario tra il sindacato e gli studios.

Come riportato dalle principali riviste hollywoodiane, questo gruppo di star (tra cui anche Emma Stone e Tyler Perry, tutte associate al sindacato SAG) si sono unite al presidente della gilda Fran Drescher e al capo negoziatore Duncan Crabtree-Ireland per la più recente riunione strategica: incontrando i vertici della gilda tramite Zoom questo pomeriggio, Ben Affleck, George Clooney e gli altri si sono detti particolarmente interessati alle proposte di compartecipazione alle entrate che SAG-AFTRA ha presentato all'AMPTP e ai CEO della cosiddetta 'Gang of Four' (Netflix, Warner, Disney e NBCUniversal).

Questo sforzo da parte del sindacato per far ottenere maggiori compensi ai membri della gilda sembrerebbe il maggior punto di rottura tra SAG-AFTRA e gli studios, insieme ai dubbi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale e sulla pratica delle 'scannerizzazioni digitali' delle immagini degli attori. Durante la riunione, George Clooney, Scarlett Johansson e gli altri sono stati "estremamente a favore" ai leader sindacali e alle loro posizioni circa la ricerca di un nuovo contratto triennale per SAG-AFTRA: "Hanno fatto molte domande, proposto alcuni suggerimenti e dato molti feedback positivi", ha rivelato un insider. Anche se SAG-AFTRA non ha né confermato né smentito i nomi delle star che hanno partecipato alla riunione, un portavoce del sindacato ha detto: "Incontriamo ogni giorni i membri del nostro sindacato, sia famosissimi che poco conosciuti. Non divulghiamo mai i dettagli delle conversazioni private".

Questo sabato si toccherà il 100esimo giorno di sciopero per SAG-AFTRA, un record per un'azione sindacale a Hollywood. Per altre letture, scoprite che cosa vogliono gli attori SAG e quali sono le richieste del sindacato.