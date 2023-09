Scioperi Hollywood, gli incontri continuano: ottimi segnali, l'accordo è ormai vicino?

La fine degli scioperi di Hollywood è finalmente vicina: i vertici della WGA e gli amministratori delegati degli studios continueranno a lavorare per trovare i termini di un accordo anche nel corso del week-end, dopo una riunione andata avanti per quasi dieci ore nel corso di venerdì 22 settembre.

Il terzo giorno di colloqui diretti tra il comitato della WGA e i vertici di Disney, NBCUniversal, Netflix e Warner Bros Discovery, che si è svolto dalle 11:00 alle 20:45 circa della giornata di ieri venerdì 22 settembre, si è concluso senza un accordo provvisorio per un nuovo contratto triennale, ma le due parti sarebbero riuscite a trovare un accordo su una serie di questioni, come riportato da Deadline: mancano punti d'incontro su questioni spinose come l’intelligenza artificiale e i livelli minimi di personale nelle stanze degli sceneggiatori. Tuttavia, anche se nulla è stato scolpito nella pietra, Bob Iger, Donna Langley, Ted Sarandos e David Zaslav e gli altri protagonisti si incontreranno nuovamente con il sindacato durante il fine settimana.

La WGA e l'AMPTP si sono incontrate per la contrattazione venerdì "e si incontreranno di nuovo sabato", ha confermato la gilda in una nota inviata ai membri alle 21:41. “Grazie per la meravigliosa dimostrazione di sostegno ai picchetti di oggi! Significa molto per noi mentre continuiamo a lavorare per raggiungere l'accordo che gli sceneggiatori si meritano." Secondo un insider, che ha parlato sempre con Deadline, "tutte le parti sono determinate a raggiungere un accordo prima dell'inizio della festa ebraica”, commentando l’apparentemente improvviso impulso dietro a questi nuovi colloqui.

Vi terremo aggiornati, ma a Hollywood si respirano venti di cambiamento.