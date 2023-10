Scioperi Hollywood, fumata nera tra SAG e studios: e ora che si fa?

Come promesso all'inizio di questa settimana, il sindacato degli attori SAG e i rappresentanti degli studios si sono incontrati mercoledì 4 ottobre per cercare di trovare un accordo e porre fino all'ultimo sciopero di Hollywood, ma la riunione si è risolta con una fumata nera.

Tuttavia, è stato confermato che le negoziazioni tra SAG-AFTRA e l'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi proseguiranno nei prossimi giorni, dato che è già stata indetta una terza riunione che si terrà tra venerdì 6 e lunedì 9 ottobre. “SAG-AFTRA e AMPTP si sono incontrati per una sessione di contrattazione durata un'intera giornata il 4 ottobre. I negoziati proseguiranno venerdì 6 ottobre, con le due parti che lavoreranno durante tutto il fine settimana, fino a lunedì 9 ottobre”, si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata poco dopo la conclusione dell'incontro di mercoledì. Gli studi, gli streamer e la gilda hanno concluso la seconda sessione di colloqui presso la sede Miracle Mile di SAG-AFTRA a Los Angeles, ma ci sono pochi dettagli in merito ad un auspicabile e potenziale accordo - o, cosa forse più importante, cosa impedisce alle due parti di raggiungere un'intesa.

Le voci da Hollywood parlano di 'un'industria in egual misura in preda al panico ed esasperata' mentre si attende l’esito dei negoziati. Dopo che la Writers Guild of America ha raggiunto un accordo alla fine di settembre, molte produzioni hanno iniziato a scaldare i motori in attesa di poter tornare a lavoro: lo sciopero SAG però continua, ne sapremo di più nei prossimi giorni.