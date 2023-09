Scioperi Hollywood, finalmente è finita: dopo 148 giorni WGA torna a lavoro

Lo sciopero degli sceneggiatori WGA è finalmente terminato, e dopo una durata record di 148 giorni gli autori membri del sindacato della Writers Guild possono tornare a lavoro.

In queste ore infatti la WGA ha annunciato ufficialmente la fine dello sciopero degli sceneggiatori dopo quasi 150 giorni poiché è stato raggiunto un nuovo accordo provvisorio con gli studi dell'AMPTP. Le proteste erano iniziate dopo che gli scrittori di Hollywood non erano riusciti a raggiungere un accordo con l’Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi in merito ad una più equa retribuzione e alla regolamentazione dell’uso dell'intelligenza artificiale nella creazione di nuovi titoli.

Ora, la Writers Guild of America ha annunciato che quello che sarà ricordato come il secondo sciopero degli sceneggiatori più lungo nella storia di Hollywood è definitivamente concluso, terminato alle ore 00:01 PT di mercoledì 27 settembre. Da ricordare tuttavia che gli scioperi a Hollywood non sono terminati, dato che sono ancora in corso le proteste del sindacato SAG-AFTRA, la gilda degli attori, che aveva avviato un proprio sciopero contro gli studi dell'AMPTP per ragioni molto simili a quelle degli sceneggiatori, dalla paga equa all'utilizzo dell'IA. Ci si aspettano nuove trattative tra le parti nei prossimi giorni, per riportare Hollywood alla normalità.

Vi terremo aggiornati, restate sui nostri canali per non perdervi tutte le prossime novità.