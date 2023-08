Scioperi Hollywood, forse arriva la svolta: WGA si incontra con Studios e Streamer

Gli scioperi di sceneggiatori e attori in corso a Hollywood potrebbero aver raggiunto un punto di svolta, dato che la Writers Guild of America e gli studi cinematografici sia classici che streamer hanno finalmente fissato una data per incontrarsi, il 4 agosto prossimo.

"L'AMPTP, attraverso Carol Lombardini, ha contattato la WGA in queste ore e ha richiesto un incontro questo venerdì per discutere i negoziati", ha fatto sapere il comitato della WGA in una dichiarazione ai membri. “Rilasceremo una nuova dichiarazione poco dopo l'incontro per comunicare ulteriori informazioni. Come abbiamo detto, diffidate dalle voci di corridoio: ogni volta che ci sono notizie importanti da condividere, le sentirete direttamente da noi.” Il luogo dell'incontro tra i rappresentanti della WGA e dell'Alliance of Motion Picture and Television Producers, il gruppo che negozia per conto delle maggiori società di intrattenimento, non è stato reso noto, ma un portavoce dell'AMPTP ha dichiarato: "Rimaniamo impegnati a trovare un percorso per raggiungere accordi reciprocamente vantaggiosi con entrambi i sindacati", riferendosi sia al WGA che al SAG-AFTRA, anch'esso in sciopero.

Ora l'industria guarda all'incontro come il primo passo di quello che potrebbe essere un lungo processo per riunire le due parti. La WGA è in sciopero da circa 14 settimane dopo che i colloqui sul contratto si sono interrotti a maggio per una moltitudine di problemi, con la Guild che ha dichiarato che i produttori si sono rifiutati di cambiare idea sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e sulla definizione di un numero minimo di personale, tra le altre cose. Da allora, anche il sindacato degli artisti SAG-AFTRA ha indetto il proprio sciopero: anche in questo caso il disaccordo tra le parti è incentrato su questioni riguardanti l'A.I. e una proposta riguardante lo streaming e una riduzione delle entrate degli abbonati.

