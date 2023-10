Scioperi Hollywood, accordo vicino tra SAG e studios? Le ultime novità

Dopo la fine dello sciopero degli sceneggiatori WGA, Hollywood si avvicina sempre di più alla ripartenza grazie agli ultimi passi avanti compiuti nelle trattative tra il sindacato degli attori SAG e gli studios.

Come saprete, infatti, gli attori del sindacato SAG stanno ancora scioperando e anche se gli sceneggiatori adesso sono tornati a lavoro le produzioni hollywoodiane non possono riaccendere le cineprese sui set fino a che la situazione non sarà definitivamente risolta: fortunatamente però sembra che le trattative tra gli studios e il sindacato degli attori non dureranno tanto quanto quelle col sindacato degli sceneggiatori, dato che dopo il primo incontro tenutosi il 2 ottobre le due parti si siederanno nuovamente a tavolino domani 4 ottobre.

"SAG-AFTRA e AMPTP si sono incontrati per una sessione di contrattazione durata un'intera giornata e i negoziati riprenderanno mercoledì 4 ottobre", hanno affermato le due parti in una dichiarazione congiunta pubblicata sul finire della notte nord-americana del 2 ottobre, quando in Italia il calendario già segnava 3 ottobre. Come quello di ieri, l'incontro di mercoledì si terrà presso il quartier generale di Wilshire di SAG-AFTRA e si prevede che i CEO della cosiddetta Gang of Four - Donna Langley di NBCUniversal, David Zaslav di Warner Bros Discovery, Ted Sarandos di Netflix e Bob Iger di Disney - saranno presenti insieme a Carol Lombardini, il presidente dell'associazione dei produttori cinematografici e televisivi. I padroni di casa di SAG-AFTRA saranno rappresentati da una squadra guidata dal presidente del sindacato Fran Drescher (appena rieletto), il direttore esecutivo nazionale e capo negoziatore Duncan Crabtree-Irlanda e Ray Rodriguez, Chief Contracts Officer di lunga data di SAG-AFTRA.

Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi, restate sui canali di Everyeye.