Scioperi Hollywood, accordo raggiunto tra WGA e gli studios? Le ultime novità

Gli scioperi che si stanno protraendo a Hollywood ormai da mesi stanno bloccando le produzioni cinematografiche e televisive ma negli ultimi giorni potrebbe essere cambiato qualcosa. Si vocifera di un accordo che potrebbe essere stato raggiunto tra WGA e gli studios, anche se nulla di ufficiale è stato annunciato.

Il giornalista americano David Faber ha twittato:"Dopo il faccia a faccia di oggi, sceneggiatori e produttori sono vicini ad un accordo per porre fine allo sciopero di WGA. Si sono incontrati oggi e sperano di concludere l'accordo domani, secondo persone vicine ai negoziati che, pur essendo ottimiste, avvertono che senza accordo domani lo sciopero probabilmente continuerà fino alla fine dell'anno".



Secondo Faber sono ore cruciali e probabilmente una svolta nel lungo periodo di sciopero che i membri di Writers Guild of America hanno iniziato ormai la scorsa primavera.

Ovviamente, si tratta soltanto di un'indiscrezione e le informazioni diffuse dal giornalista vanno prese con le pinze.



In ogni caso è difficile pensare che, in mancanza di un accordo a breve lo sciopero non continui fino alla fine del 2023, come ha spiegato lo stesso Faber.

Nel frattempo, prosegue anche lo sciopero degli attori, che hanno deciso di protestare proprio come i colleghi sceneggiatori, creando una fase di stallo a Hollywood.



Anche settimana scorsa vi avevamo informato sugli ultimi aggiornamenti riguardo gli scioperi a Hollywood. Nel corso delle settimane diverse star hanno partecipato alle proteste e hanno disertato alcuni eventi promozionali e festival come la Mostra del Cinema di Venezia.