I Mercenari: Schwarzenegger, Stallone e Lundgren stuzzicano i fan in un nuovo video

Come dimenticare le domeniche trascorse con l’ennesima replica degli Action Anni ’80? I beniamini di quell’epoca erano Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Dolph Lundgren, ma anche a decenni di distanza il terzetto fa parlare di sé, stavolta complice un video virale postato su Instagram sull’onda del successo de I Mercenari.

Con il ritorno in pompa magna nella saga de I Mercenari, i tre attori hanno ottenuto una fama che il cinema di genere difficilmente vedrà sfiorire, perché la saga di Rocky e le disavventure spazio-temporali di Terminator sono giusto la punta dell’iceberg di un intrattenimento che ha ammaliato il pubblico per generazioni.



Rispetto a quasi quarant’anni fa i modi per interagire con il pubblico si sono moltiplicati all’ennesima potenza, come dimostra un siparietto per gli utenti del social network fotografico. Avviato il filmato postato sull’account ufficiale di Sylvester Stallone, il boxeur prova a paragonare la sua mano con la faccia di Arnold Schwarzenegger, preferendo il palmo piazzato di fronte allo smartphone rispetto al sigaro fumante del glorioso T-800. Lo sventurato ovviamente rivendica il suo fascino abbracciando le spalle vigorose di Dolph Lundgren per poi ingaggiarlo in un concorso di bellezza improvvisato.

Su una cosa però non si discute: almeno per la verve con cui affrontano il passare del tempo, Stallone ha ragione da vendere quando dice che i tre stanno invecchiando davvero bene – anche sei la citazione desertica fa intendere ben altro!



Alla fine, la didascalia su Instagram lascia spazio a pochi dubbi: perché preoccuparsi di invecchiare quando si può restare giovani per sempre? Dichiarazioni alla mano, è già noto da tempo il ritorno di Stallone per I Mercenari 4 annunciando a stretto giro la data di inizio delle riprese; se poi è lo stesso Stallone a postare una foto con il suo alter-ego Barney Ross dopo il 4 Luglio 2018 la cavalleria sta davvero tornando!



E voi cosa pensate del nuovo capitolo della saga al testosterone?