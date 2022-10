Schwarzenegger e Stallone fanno impazzire i social con una foto a tema Halloween!

Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone possono essere definiti come le due più grandi icone del cinema d'azione degli anni 80. Da Terminator passando per Rambo fino ad arrivare a Rocky, i due attori hanno segnato un genere. E sembrano essere anche degli ottimi intagliatori di zucche.

Arnold Schwarzenegger ha infatti pubblicato sui proprio profilo Instagram una foto in compagnia del collega con davanti due zucche intagliate. Il post, un semplice "Buon Halloween" ha provocato la gioia di milioni di fan felici della reunion di queste due leggende viventi. I due, per decenni, sono stati disegnati dallo star system hollywoodiano come acerrimi nemici.

Nel corso della carriera entrambi si sono inferti diversi colpi bassi, in particolare tra gli anni 70 e 80, periodo nel quale erano al top della loro carriera. Nonostante ciò i due, sul set de I Mercenari, hanno messo da parte le loro differenze e vecchie rivalità diventando addirittura grandissimi amici. A confermarlo fu una foto pubblicata da Stallone e Schwarzenegger che fece impazzire i fan in tutto il mondo.

Questa nuova foto a tema Halloween conferma quanto i due divi siano legati da una sincera amicizia e non sarebbe strano vederli lavorare nuovamente insieme dopo l'esperienza fatta ne I Mercenari ed Escape Plan. In una intervista, infatti, Stallone ha parlato della sua amicizia con Schwarzenegger e la cosa potrebbe incentivare entrambi a collaborare in un nuovo film.