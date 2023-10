Schwarzenegger ricorda le terribili riprese di Conan, tra cani selvaggi e avvoltoi morti

Poche star degli anni '80 hanno saputo raggiungere il grado iconico di Arnold Schwarzenegger in film di vario genere, dall'azione alla commedia, da Terminator e Predator a I gemelli e Un poliziotto alle elementari. Uno dei passaggi cruciali della sua carriera è stato Conan il barbaro e Schwarzy ne ha parlato nel suo nuovo libro.

Arnold Schwarzenegger soffiò il ruolo di Conan a Stallone, grande rivale dell'epoca, vivendo un'esperienza intensa:"Imparai a cavalcare i cavalli, cammelli ed elefanti. Imparai a saltare da grandi rocce, ad arrampicarmi e dondolarmi con lunghe corde, a cadere dall'alto... Fondamentalmente frequentai un'altra scuola professionale, per aspiranti eroi d'azione. Poi, oltre a ciò, Milius [il regista] mi fece fare ogni genere di cose terribili. Strisciai tra le rocce, ripresa dopo ripresa, finché i miei avambracci non sanguinavano. Scappai da cani selvaggi che riuscirono a prendermi e trascinarmi in un cespuglio spinoso".



Un racconto che prende anche una piega un po' macabra:"Morsi un vero avvoltoio morto che richiese di lavarmi la bocca con l'alcol dopo ogni ripresa. In uno dei primi giorni di ripresa mi si aprì uno squarcio sulla schiena che richiese quaranta punti di sutura".



Conan il barbaro era un film ispirato all'omonimo personaggio fantasy ideato da Robin Ervin Howard sulle pagine di Weird Tales nel 1932. Due anni dopo l'uscita del primo film venne realizzato un sequel stand-alone dal titolo Conan il distruttore. Nel cast anche James Earl Jones, Max Von Sydow, Sandahl Bergman e Cassandra Gaviola.



Lo scorso anno Jason Momoa sparò a zero contro il remake di Conan che lanciò la sua carriera ma che non ebbe la stessa fortuna del film con Schwarzenegger.