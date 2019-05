Schwarzenegger diventa rapper nel video del suo primo singolo

Nel corso degli anni abbiamo visto tante versioni di Arnold Schwarzenegger: culturista, attore, governatore. Sicuramente inedita è la veste da rapper che il buon Arnold ha indossato per l'occasione del lancio del suo primo singolo.

La canzone si chiama Pump It (The Motivation Song) ed è, prevedibilmente, un incoraggiamento a non arrendersi mai rivolto a chi volesse ripercorrere le orme di Schwarzy nel mondo del body building. Il pezzo alterna parti cantate interpretate da Andreas Gabalier (che, va detto, fa la gran parte del lavoro) alle parti rappate dall'attore, mentre il video ci propone varie immagini di repertorio dei successi di Arnold.

Chissà se questa del rap sarà una parentesi momentanea o se l'ex governatore della California vorrà divertirsi ancora un po' in sala di registrazione. Ciò che è certo, per ora, è che a breve rivedremo Schwarzenegger sul grande schermo nel ruolo che l'ha reso immortale: quello del cyborg di Terminator. L'attore di origini austriache farà infatti parte del prossimo capitolo della saga, Terminator: Destino Oscuro, per il quale James Cameron ha dichiarato di aver letteralmente preteso la sua presenza. Il film, secondo quanto dichiarato dallo stesso Cameron, proseguirà la storyline di John Connor e sarà da considerare come un vero e proprio sequel diretto di Terminator 2.