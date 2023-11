Schwarzenegger punta il dito contro l'antisemitismo: 'Più ne parliamo meglio è'

È difficile, nella Hollywood attuale, scovare artisti che non abbiano detto la loro sulla difficile situazione in Medio Oriente: il conflitto che imperversa a Gaza sta smuovendo le coscienze di molti su entrambi i fronti, ed era solo questione di tempo prima che uno come Arnold Schwarzenegger entrasse a gamba tesa sull'argomento.

A qualche giorno di distanza dall'appello con cui le star di Hollywood hanno chiesto a Biden di intervenire per la liberazione dei prigionieri tenuti in ostaggio da Hamas, infatti, la star di Terminator ha tenuto un accorato discorso sul conflitto israelo-palestinese e sulla situazione internazionale che, a suo modo di vedere, starebbe prendendo una pericolosa deriva antisemita.

"Più parliamo di questo problema meglio è, quindi ogni giorno dovrete parlarne sempre di più ancora e ancora e ancora per far sì che nessuno riesca a farla franca con tutte queste bugie dettate dall'odio" sono state le parole pronunciate da Schwarzenegger durante una premiazione tenutasi al Museo dell'Olocausto di Los Angeles.

Una posizione sicuramente condivisa da buona parte di Hollywood, anche da chi sta usando toni decisamente più accesi: è il caso di Jon Voight, che ha reagito durissimamente alle parole con cui sua figlia Angelina Jolie ha chiesto il cessate il fuoco su Gaza.