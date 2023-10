Schwarzenegger, per i produttori quei muscoli erano un problema: 'La gente non li vuole'

Il cinema action non può non ringraziare ogni giorno gente come Arnold Schwarzengger, che a suon di successi clamorosi (e qualche passo falso qua e là) ha saputo far innamorare il grande pubblico del genere: meriti che non possono certo essere attribuiti a certi produttori che provarono a scoraggiare il nostro Arnold.

L'attore che solo pochi anni fa si è sottoposto a un allenamento incredibile per Terminator - Destino Oscuro ha infatti rivelato di essersi visto chiudere un bel po' di porte in faccia durante i primissimi anni della sua carriera... A causa di quel fisico che, secondo gli addetti ai lavori, avrebbe sempre rappresentato un ostacolo per la sua carriera!

"Durante gli anni '70, quando dissi di volermi dedicare al cinema, tutti i produttori e i registi e i dirigenti degli studios e gli agenti venivano a dirmi: 'Non succederà mai'. Una delle tre ragioni era che il mio corpo era troppo grosso. Mi dicevano: 'Guarda le star di oggi... Dustin Hoffman, Al Pacino, De Niro, Woody Allen. Quelli sono sex symbol. La gente non vuole tutti quei muscoli, hai 50 kg di troppo. Dimenticatelo'" sono state le parole di Schwarzenegger. Pareri ben poco lungimiranti, non trovate? Lunga vita all'immenso (in tutti i sensi) Arnold!