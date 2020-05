Schwarzenegger nonno orgoglioso: 'Con quei geni può uccidere i Predator'

Il mese scorso è arrivata la bella notizia: Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger stanno stanno aspettando il loro primo figlio. Chi ha accolto la novità a braccia aperte è ovviamente papà Arnold, che ha scherzato sulla sua prima volta da nonno durante una recente puntata dello show di Jimmy Fallon.

"Credo che questa sia un'esperienza unica. Stavo appunto pensando al corredo genetico, pensateci per un secondo. Ci sono tre tipi di geni qua: è in parte Kennedy, Schwarzenegger e Pratt. Possiamo fare qualsiasi cosa" ha scherzato l'attore ricordando il legame di parentela con l'ex presidente degli Stati Uniti. "Possiamo risolvere la crisi dei missili di Cuba, possiamo andare ad uccidere i Predator a mani nude e possiamo allenare dei dinosauri. Voglio dire, pensateci. C'è un grande potere qui. La cosa peggiore è se prende il mio accento. Questo è ciò che non vogliamo."

Schwarzenegger, lo ricordiamo, tornerà questa sera nelle TV italiane con Aftermath - La vendetta, pellicola che vede la star di Terminator nei panni di un uomo in cerca di giustizia per la morte di sua moglie e sua figlia. Il film andrà in onda su Rai 4 a partire dalle 21.20, per altri approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione di Aftermath - La vendetta.