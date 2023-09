Schwarzenegger non teme l'età: 'Ora sono più saggio'

Arnold Schwarzenegger ha dimostrato nel corso degli anni di sapersi reinventare e di sapere accettare i cambiamenti dovuti all’età senza farsi battere dall’inevitabile declino fisico. In un’intervista per la presentazione del suo nuovo libro sulla crescita personale, il protagonista di Terminator ha affermato di sentirsi molto più saggio di prima.

Nonostante gli anni passino per tutti, Arnold Schwarzenegger continua, a 76 anni suonati, a mostrare i bicipiti, dimostrando come mantenersi in forma continui a essere una parte fondamentale della sua vita.

Il tempo però, anche a detta dell’ex politico, non porta con sé soltanto gli aspetti negativi dell’invecchiare, ma può instillare nelle persone, come dichiarato a People dall’interprete di Conan, nuova saggezza e nuove consapevolezze.

Dopo aver spiegato come sia fondamentale non sentirsi mai arrivati e del tutto appagati, Schwarzenegger ha parlato di come si senta adesso: “Oggi mi sento bene a fare quello che faccio. Mi sento molto più saggio. Sono molto più intelligente e non sono più troppo folle. Penso di più alla gente. Penso di più ai sentimenti degli altri. Quando hai vent’anni non ci pensi. È solo io, io io. Con il tempo che va avanti impari dai tuoi sbagli”.

Siamo sicuri che proprio questa nuova saggezza e la capacità di non prendersi troppo sul serio siano state fondamentali in questo ultimo segmento di carriera dell’austriaco che, in maniera tutt’altro che banale, si è ritrovato a dover modificare il proprio personaggio per renderlo più attinente a ciò che è diventato e calandosi, nell’ultimo periodo, in maniera definitiva nel ruolo di motivatore, come dimostrato dal post che Schwarzenegger ha proposto ai suoi follower sui social.