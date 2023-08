Schwarzenegger un Mr Muscolo che si finge attore: l'accusa dell'ex moglie di James Cameron

La vita di Arnold Schwarzenegger è un sogno americano: il successo di Terminator, cult di James Cameron ha consacrato l'attore negli action movie. Prima di Terminator, Schwarzenegger ha convinto con l'interpretazione di Conan il Barbaro, ma ancora ruotava intorno alla sua figura di body builder qualche perplessità.

Pare, infatti, che Linda Hamilton conosciuta nella saga come Sarah Connor ed attualmente ex moglie di Cameron, prima che lei Schwarzenegger diventassero amici non era troppo convinta di collaborare con il culturista: "Ero una mocciosa, tutti erano molto eccitati di lavorare con lui e io dissi che avrei valutato di persona", ha raccontato l'attrice a The Graham Norton Show.

I pregiudizi su Schwarzenegger non era pochi: “Credevo che Arnold fosse un poser. Un culturista che finge di essere un attore. Ma poi ho visto come lavorava e com'era nei panni di quel robot. E ho accettato", confessa Linda Hamilton. Insomma tutto è bene quel che finisce bene: la forza di Arnold Schwarzenegger ha saputo vincere i pregiudizi e i due attori sono diventati amici.

Per Schwarzenegger, che nella sua carriera ha rifiutato persino di lavorare con Stanley Kubrick, il tempo sembra essersi fermato: l'attore è ancora una roccia di Hollywood e lo conferma il successo della sua prima serie Netflix Fubar.