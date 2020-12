Schwarzenegger, la figlia Kat terrorizzata sul set di Terminator 2: ecco perché!

Non c'è niente da fare: l'attore Arnold Schwarzenegger non riusciva proprio a non terrorizzare i figli con i suoi personaggi quando i due erano ancora solo dei bambini.

Prima di terrorizzare il figlio Patrick sul set di Batman & Robin, Arnold Schwarzenegger aveva già provocato delle cicatrici psicologiche (si fa per dire) a sua figlia Katherine.

Sul set di Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio, infatti, la piccola Katherine ci rimase malissimo quando vide il padre con il trucco che indossava per l'occasione.

A raccontarlo è stato proprio l'attore durante una recente intervista con Yahoo, che ha spiegato "Maria [l'ex moglie] veniva spesso in visita sul set quando giravo Terminator 2. E così Katherine mi ha visto con mezza faccia andata e con occhio che si illuminava e tutto quel trucco bizzarro. Ha iniziato a urlare e piangere perché non capiva come mail il suo papà aveva quell'aspetto".

Lo scorso anno, Katherine aveva raccontato il medesimo episodio in un post su Instagram, in occasione dell'uscita dell'ultimo film della saga Terminator - Destino Oscuro: "Sono stata alla premiere di Terminator ieri sera, e sì, ho pianto. Ma questa volta non è stato perché avevo paura che la faccia di mio padre sarebbe rimasta un cumulo di sangue e metallo (potete immaginarvi una bimba piccola che vedeva una tale scena all'epoca), ma perché il film era davvero, davvero bello!" scriveva.

E dire che il trauma non deve esserselo portata poi troppo a lungo dietro, visto che ha finito con lo sposare un attore proprio come il padre!