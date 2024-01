Schwarzenegger fermato all'aeroporto di Monaco: ecco cos'è successo

In base a quanto riporta Independent, Arnold Schwarzenegger è stato trattenuto agli uffici doganali dell'aeroporto di Monaco di Baviera. Sosta forzata per la star di Hollywood che è stato fermato dagli agenti presenti allo scalo tedesco. La notizia è circolata immediatamente tra gli organi di stampa internazionali.

Schwarzenegger aveva omesso di dichiarare un orologio di lusso e proprio per questo motivo è stato trattenuto negli uffici doganali.

Le autorità tedesche hanno trovato un orologio da polso Audemars Piguet nel bagaglio dell'ex governatore della California e star del cinema.

Secondo Bild, Schwarzenegger, che nel mese di ottobre ha dichiarato che sarebbe un buon presidente per gli Stati Uniti, avrebbe informato le autorità di aver intenzione di mettere all'asta l'orologio proprio nel corso della settimana. Un rappresentante della dogana di Monaco ha dichiarato:"Abbiamo avviato un procedimento penale fiscale. L'orologio avrebbe dovuto essere registrato perché è un'importazione".



Il portavoce ha spiegato:"Se la merce rimane nell'UE, è necessario pagare tasse e dazi. Questo vale per tutti".

Non è stato specificato per quanto tempo Arnold Schwarzenegger sia stato trattenuto negli uffici doganali ma le tempistiche non sono così celeri, come ha confermato il portavoce:"Ci vuole un po' di tempo" ma pare che Schwarzenegger abbia potuto riprendere il proprio viaggio verso l'Austria, per dirigersi ad un'asta di beneficenza a favore delle iniziative climatiche e partecipare alla gara di sci a Kitzbühel.

Nel 2022 Arnold Schwarzenegger è stato coinvolto in un incidente automobilistico e lo scorso anno è stato citato in giudizio perché la donna coinvolta avrebbe riportato una condizione di disabilità permanente.