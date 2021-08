Schwarzenegger duro contro gli anti-mask: 'Se non indossi la mascherina sei uno stupido'

Arnold Schwarzenegger è tornato a prendersela con i cittadini americani che non rispettano le misure anti Covid, esprimendo delle dure parole nei confronti di tutte le persone che si rifiutano di indossare la mascherina nel mezzo della pandemia.

In un lungo e sentito editoriale realizzato per l'Atlantic, la star di Terminator ed ex governatore della California è tornato a prendere posizione favorevole nei confronti della campagna vaccinale, esortando tutti a rispettare le regole di sicurezza anti Coronavirus.

"Alcune persone si lamentano e dicono: 'Beh, qui la mia libertà viene limitata.' Bene, ho detto loro: 'Al diavolo la vostra libertà.' Hai la libertà di non indossare la mascherina. Ma se eserciti quella libertà sei uno stupido, perché dovresti proteggere i tuoi concittadini americani" ha scritto Schwarzenegger. "Non c'è niente che mi appassiona di più che mantenere grande l'America, ed è l'unico argomento che pul farmi perdere le staffe. Sapevo che sarei stato chiamato RINO ('Republican in Name Only', ndr.), ma questo non mi preoccupa. Onestamente, i rinoceronti sono animali belli e possenti, quindi lo prendo come un complimento. Mi aspettavo di essere chiamato nazista e comunista. Ma ho la pelle spessa sul mio esoscheletro di metallo, quindi sapevo che avrei potuto sopportarlo."

