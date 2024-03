Schwarzenegger e Danny DeVito minacciano 'Batman' agli Oscar: l'esilarante siparietto

Nel 1988, Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito recitarono insieme in una commedia di Ivan Reitman che ebbe un grande successo, I gemelli, e dopo trentasei anni le due star si sono ritrovate sul palco del Dolby Theatre durante la Notte degli Oscar per annunciare i premi ai migliori effetti speciali e al miglior montaggio.

Se non avete seguito la cerimonia ecco i 5 momenti più memorabili degli Oscar 2024. In ogni caso, la gag DeVito/Schwarzenegger è stata una delle più esilaranti. La reunion ha preso una piega inaspettata prima dell'annuncio dei vincitori:"Arnold ed io stiamo presentando insieme per ovvi motivi" ha dichiarato DeVito. Il motivo? Lo spiega Schwarzy:"Entrambi abbiamo cercato di uccidere Batman".



In effetti, sia DeVito che Schwarzenegger hanno avuto a che fare con Bruce Wayne/Batman: Danny DeVito ha interpretato il Pinguino/Oswald Cobblepot in Batman - Il ritorno (1992) di Tim Burton, mentre Arnold Schwarzenegger ha prestato il volto a Mr. Freeze in Batman & Robin (1997), affrontando George Clooney nei panni del protagonista.



In platea era seduto Michael Keaton, che interpretò Batman nei due film di Burton. Ad un certo punto i due si rivolgono direttamente al collega, che li fissa con sguardo truce:"Figlio di... è proprio qui" esclama DeVito, seguito da Schwarzenegger:"Hai davvero molto coraggio a mostrare il tuo viso qui". Il siparietto è durato qualche minuto e ha divertito i fan.



Schwarzenegger e DeVito hanno consegnato l'Oscar a Takashi Yamazaki e il suo team per Godzilla Minus One (effetti speciali), nonché a Jennifer Lame per Oppenheimer (montaggio). Ecco tutti gli altri vincitori dei premi Oscar 2024.