Anche Schwarzenegger cede al fascino del calcio: 'Uscite e divertitevi'

Arnold Schwarzenegger ha sempre fatto della sua forma fisica e del lavoro fatto sul suo corpo una parte fondamentale della sua carriera. Uno dei bodybuilder più iconici di tutti i tempi, però, ha dimostrato quanto il mantenersi attivo sia una sua prerogativa anche per quanto riguardi il tempo libero e nonostante l’età non più verdissima.

Arnold Schwarzenegger ha recentemente mostrato nuovamente i bicipiti in un video in cui si allenava con Ronnie Coleman e, approfittando dell’estate e del bel tempo non ha perso occasione per mostrarsi anche sul campo da calcio lanciando un messaggio motivazionale al gruppo di atleti che seguono il suo podcast.

Questa la didascalia dell’immagine postata dalla superstar: “Uscite e muovetevi per divertirvi, questo fine settimana. Dico sempre a chi è entrato a far parte del nostro villaggio di giocare a calcio, di fare escursioni, di nuotare con i propri figli o di fare qualsiasi cosa divertente per ricordare loro che non ci stiamo allenando solo per migliorare in palestra. Ci alleniamo per migliorare e divertirci di più nella vita. Fatemi sapere cosa state facendo per muovervi questo fine settimana, così da potervi ispirare a vicenda nei commenti”.

L'attore austriaco continua, dunque, a rendere onore al suo soprannome di Quercia, dimostrandosi sempre attivo e continuando a godere sinceramente della cosa.