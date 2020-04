Schwarzenegger assicura: 'Il mio asino non fa mai i suoi bisogni in casa'

Chi non ama avere un cucciolo in giro per casa? Cani, gatti e simili allietano la vita dell'uomo sin dalla notte dei tempi, ma a qualcuno sembra piacere un sacco spingersi ben oltre il concetto abituale di animale domestico: qualcuno come, ad esempio, Arnold Schwarzenegger.

L'attore vive infatti in casa con un pony e un asino: entrambi gli animali sono a suo dire davvero ben educati, al punto di aver imparato anche a espletare i propri bisogni all'esterno senza creare problemi di pulizia ad Arnold e famiglia.

"Beh sai, loro... Sì. Loro non sono addestrati, ma davvero molto raramente fanno i loro bisogni in casa. È capitato solo una volta mentre stavamo cucinando, ma non fa niente, aveva un odore molto simile a quello di una cotoletta alla viennese misto a quello delle feci, allo stesso tempo" ha raccontato l'attore a un divertito Jimmy Kimmel.

La star di Terminator ha poi parlato dell'attuale emergenza sanitaria, ricordando quando da governatore della California dovette prepararsi ad una situazione simile con il Paese praticamente massacrato dagli incendi: all'epoca il buon Arnold fece approntare migliaia di mascherine e respiratori pronti per l'uso.

A proposito di emergenza, Schwarzenegger non dimentica di viverla con stile: l'attore ci ha recentemente mostrato una meravigliosa mascherina a tema Terminator.