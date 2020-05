Schwarzenegger e l'allenamento con l'asino: ecco l'esilarante video

Come vi abbiamo già raccontato, Arnold Schwarzenegger sta passando la quarantena in California in compagnia di animali domestici piuttosto particolari: l'attore vive infatti in casa con un pony e un asino, quest'ultimo apparso insieme a lui nel video del suo ultimo allenamento.

Nel video postato su Instagram, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, possiamo infatti vedere la star di Terminator mentre fa esercizio insieme a Lulu, nome del suo simpatico asino domestico.

Il video ha ovviamente scatenato la reazione divertita di alcune celebrità tra cui Jim Belushi, che ha commentato dicendo "Regola numero uno, nessuna scusa. Gioca come un campione", ma anche la superstar dell'NFL J.J. Watt ("Che salto di Lulu!"). Non è riuscito a trattenere le risate neanche il figlio dell'attore, Patrick Schwarzenegger, entrato l'anno scorso a far parte del cast del thriller sci-fi Warning.

Il mese scorso, nel pieno della quarantena, Schwarzenegger ha deciso di aiutare gli ospedali californiani donando un milioni di dollari in mascherine. Come potete vedere dalla sua immagine profilo, l'attore sta anche motivando i fan come solo lui sa fare, portando una mascherina con la scritta "We'll be back" in riferimento alla celebre frase di Terminator.

A proposito della star, vi lasciamo ai dettagli sullo scontro tra Schwarzenegger e Dino De Laurentis avvenuto durante la lavorazione di Codice Magnum.