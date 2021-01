Schwarzenegger accoglie Biden: 'Il tuo successo è il successo di tutto il Paese'

Giornata cruciale per gli Stati Uniti questo 20 gennaio: nelle ultime ore abbiamo infatti assistito alla cerimonia d'insediamento di Joe Biden, gran finale di un periodo tutt'altro che sereno caratterizzato dai tristi eventi dello scorso 6 gennaio e relative polemiche. Ma com'è stato accolto il nuovo presidente USA?

Che l'opinione pubblica e il mondo dello spettacolo fossero in larga parte schierati con Biden è cosa nota: meno scontato era, sicuramente, che ad appoggiare il vincitore delle ultime presidenziali fossero anche un bel po' di membri del Partito Repubblicano, tra cui il nostro Arnold Schwarzenegger.

Dopo aver duramente condannato l'operato di Donald Trump nell'ormai famoso video pubblicato dopo l'assalto a Capitol Hill, infatti, l'ex-star di Terminator ha voluto mandare i suoi più sinceri auguri al suo nuovo presidente dopo il giuramento avvenuto poche ore fa.

"Tifo per te, Joe Biden. Il tuo successo è il successo del Paese" scrive Schwarzenegger come commento ad una foto che lo ritrae proprio in compagnia dell'ormai ex-candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti. La cerimonia per l'insediamento di Biden ha dunque visto, come di consueto, anche la partecipazione di più di una celebrità: uno dei momenti più toccanti è stato sicuramente quello della performance di Lady Gaga, commossa sulle note dell'inno americano.