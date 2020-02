Ben Schwartz rivela la sua sceneggiatura per un sequel de I Goonies

Tra i cult per ragazzi degli anni '80 I Goonies è sicuramente uno di quelli capaci di mantenere intatto il loro fascino nel corso degli anni, nonostante un'estetica e un'ingenuità che inevitabilmente mostrano i segni del tempo. Perché, allora, non valutare l'idea di un sequel?

Qualcuno, in effetti, ci ha pensato: si tratta di Ben Schwartz, attualmente in sala con Sonic The Hedgehog: The Movie. L'attore ha infatti dichiarato di aver scritto tempo fa una sceneggiatura per un sequel del film con Josh Brolin e Sean Astin pensando a Seth Rogen e Adam McKay.

L'idea di Schwartz sembrerebbe, in realtà, più un reboot in chiave adulta del film: la trama scritta dall'attore parla infatti di un gruppo di adulti decisi a riprendere in mano una caccia al tesoro lasciata in sospeso anni fa, in una sorta di avventura alla ricerca della spensieratezza della gioventù e della magia perduta con l'età adulta, in una sorta di percorso di redenzione.

I protagonisti, comunque, non corrisponderebbero necessariamente a quelli del film del 1985, per cui la sceneggiatura scritta da Schwartz potrebbe effettivamente concretizzarsi in qualcosa di più simile a un omaggio che a un vero e proprio sequel. Sean Astin, dal canto suo, ha recentemente dichiarato di volere un sequel de I Goonies; recentemente, invece, Fox ha ordinato una serie su dei ragazzi intenzionati a girare un remake de I Goonies.