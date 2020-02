Ben Schwartz: domande e risposte su Sonic - Il film mentre gioca a Sonic the Hedgehog 2

Dopo mesi di attesa finalmente Sonic - Il film è arrivato anche in Italia e, come speravamo, è una pellicola a tutto tondo che prende a piene amni dalla cultura pop del porcospino blu. Stavolta, a raccontarci alcune curiosità sul film e persino alcuni Easter egg, è Ben Schwartz, voce originale di Sonic.

La speciale intervista dell'Hollywood Reporter, per intero in alto, spazia su tantissimi aspetti del film, mentre sullo sfondo si svolge un'avvincente partita a Sonic the Hedgehog 2, storico videogioco sviluppato e distribuito dalla SEGA.

"Sapevamo che era in bel progetto, ma quando abbiamo finito le riperse di Sonic non avevamo idea di quante persone fossero effettivamente interessate a vederlo. Speravamo davvero che Una volta uscito la cinema le persone avessero una buona risposta. Quando finalmente uscì il primo trailer eravamo tutti col fiato sospeso: non sapevamo in quanti l'avrebbero visto, se sarebbe piaciuto e nemmeno se a qualcuno interessasse vederlo. Quando scoprimmo che s'erano così tante persone appassionate, emozionate e desiderose di parlarne, ci rendemmo conto di quanto fosse speciale aver realizzato qualcosa di simile."



Evidentemente nessuno pensava che Sonic potesse essere il film ispirato ad un videogame con il miglior debutto di sempre. L'attore continua poi raccontando anche alcuni Easter egg, che forse avrete notato:

"Ah, sì! Le bandane! In quelle ci sono tantissimi riferimenti a Super Smash Bros. C'è una posa in particolare che Sonic fa che è molto alla Mario Bros. Sai, quella di quando Sonic si trova in ​​cima a qualcosa: richiama molto i due fratelli [Mario e Luigi.], ci sono alcuni suggerimenti. Ci sono anche alcuni riferimenti a Jim Carrey, ma che prendono spunto da alti suoi film."





Se siete riusciti a cogliere tutti i riferimenti a Jim Carrey scriveteceli nei commenti, mentre se vi siete chiesti come mai Knuckles non è presente nel film, passate dalle dichiarazioni di Jeff Fowley in merito e dalle sue anticipazioni su Dwayne Johnson nel sequel.