School of Rock e Tenacious D, Jack Black sui sequel:'Ci stiamo pensando'

Jack Black ha rilasciato un'intervista con il suo collega nella band Tenacious D, Kyle Gass, e ha parlato della possibilità di realizzare i sequel dei due cult School of Rock e Tenacious D e il destino del rock. L'attore e musicista ne ha parlato senza aggiungere troppi dettagli ma aprendo decisamente la porta ai due progetti.

"Sì, entrambi. Breaking news: stiamo pensando di fare entrambi" ha dichiarato Black, scatenando l'entusiasmo dei fan che da anni attendono i seguiti di due titoli che hanno riscosso un enorme successo sin dall'uscita nelle sale. Anche nel 2018 si parlò di un possibile sequel di Tenacious D.



Kyle Gass ha spalleggiato il collega e amico ironizzando sul titolo:"È un ibrido, una 'School of D'". Sono diversi anni che Jack Black pubblicamente auspica la realizzazione di un sequel, soprattutto di School of Rock, film del 2003 diretto da Richard Linklater.



Nel 2012 Black ammise che Linklater aveva una visione diversa dalla sua per quanto concerne un seguito al cinema ma non aveva del tutto escluso la possibilità di realizzare un nuovo capitolo.

Ora queste dichiarazioni che alimentano la possibilità di concretizzare davvero ben due sequel, incluso un seguito di Tenacious D e il destino del rock.



Lo scorso aprile Jack Black disse che il film del 2003 rappresenta l'apice della sua carriera: sul nostro sito potete recuperare la recensione di School of Rock, in attesa di notizie sul sequel.