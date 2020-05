School of Rock, quando Jack Black implorò i Led Zeppelin per i diritti di Immigrant Song

Sono passati ben diciassette anni dal debutto in sala di School of Rock, eppure il film di Richard Linklater con Jack Black non accenna a perdere neanche una virgola di quel fascino scanzonato che l'ha portato a diventare un vero e proprio cult.

Inutile dire che il film non sarebbe stato lo stesso senza la sua strepitosa colonna sonora composta da classici del rock come Sunshine of Your Love dei Cream, Smoke on the Water dei Deep Purple, It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) degli AC/DC e, ovviamente, Immigrant Song dei Led Zeppelin.

Ottenere in diritti per quest'ultima fu però tutt'altro che facile: Plant, Page e Jones non avevano mai dato il placet all'utilizzo di un loro brano per un film, e non v'erano ragioni per cui dovessero cambiare atteggiamento tutto d'un tratto. Da qui l'atto estremo: su suggerimento dello stesso Linklater, Jack Black radunò migliaia di persone per registrare una supplica in piena regola e pregare gli Zeppelin perché concedessero alla produzione i diritti per lo sfruttamento di Immigrant Song.

Il resto è storia: la supplica sortì l'effetto desiderato, ed il celebre pezzo della storica band ha fatto da colonna sonora ad una delle sequenze più famose del film. Una storia da cui Jack Black ha tratto un importante insegnamento, come ci spiega l'attore stesso nel video che documenta il tutto: "La morale della storia è: 'Non siate troppo orgogliosi per supplicare'. Se volete davvero qualcosa, potreste anche dovervi mettere in ginocchio. Con un migliaio di persone che urlano dietro di voi. È una buona tecnica". Qui, intanto, trovate la nostra recensione di School of Rock.