School of Rock, Jack Black vuole il nuovo film: 'Sono pronto'

Tra i numerosi personaggi interpretati da Jack Black nel corso degli anni, Dewey Finn merita certamente un posto di rilievo. L'attore, non a caso, rievoca spesso e volentieri il suo lavoro sul set di School of Rock, presentandosi lui per primo come fan accanito di una delle opere più apprezzate della sua intera filmografia.

Non molto tempo fa, Jack Black aveva parlato dell'importanza di School of Rock nella sua vita: con il suo mix di ironia e sagacia in salsa "rockeggiante", il film diretto da Richard Linklater metteva in evidenza tanto le doti comiche quanto le doti canore e strettamente musicali della star. Adesso, a distanza di più di vent'anni dall'uscita del film, Jack Black sarebbe pronto a realizzarne un sequel.

Intervistato dalla rivista online JOE, l'attore ha espresso chiaramente questo desiderio: "Vorrei che ci fosse uno School of Rock 2: Electric Boogaloo", facendo riferimento al sequel del 1984 del film Breakin'. Black ha anche ammesso che gli piacerebbe tornare a lavorare con lo sceneggiatore del primo film, Mike White, che interpretava anche il personaggio di Ned Schneebly, amico di Dewey. Per chi non lo sapesse, White è il creatore di The White Lotus. "Mike ha scritto il primo film ed è un genio. Dovremmo riaverlo a bordo, anche se in questo momento è molto impegnato con The White Lotus, lo show migliore della tv", ha detto Jack Black. C'è comunque da dire che anche i progetti di Jack Black vanno a gonfie vele: a questo proposito vi lasciamo alla nostra recensione di Kung Fu Panda 4, in cui l'attore ha nuovamente prestato la voce a Po.

A dire il vero, si sente parlare da tempo di un sequel di School of Rock, anche se per il momento questo progetto sembrerebbe configurarsi "soltanto" come sogno nel cassetto del suo protagonista e di moltissimi spettatori. Il film del 2003 ha condotto ad un adattamento televisivo andato in onda su Nickelodeon dal 2016 al 2018 e ad uno spettacolo a Broadway, rimasto in cartellone dal 2015 al 2019.

