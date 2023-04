School of RocK: Jack Black conferma la jam per i vent'anni del cult musicale

Jack Black ha confermato la volontà di fare una rimpatriata in occasione del ventesimo anniversario di School fo Rock, commedia musicale che lo ha visto protagonista nel ruolo di un musicista rock che si ritrovava per necessità a diventare un supplente di scuola elementare.

L’attore ha confermato a Entertainment Tonight la voglia di festeggiare tutti insieme il compleanno del film di inizio secolo: “Tutti quei bambini avevano dieci anni quando abbiamo fatto il film, adesso sono tutti trentenni. Ci vedremo tutti insieme per l’anniversario. Ci piace festeggiare. Non vedo l’ora di vedere tutti gli adulti di School of Rock”.

A Gennaio l’attore aveva accennato anche alla possibilità di lavorare a un sequel di School of Rock così come al seguito di Tenacious D e il destino del rock: “Sì, stiamo pensando ai sequel di entrambi. Edizione straordinaria. Stiamo pensando di fare i sequel di entrambi quei film”.

Con la rimpatriata ormai confermata, la possibilità di nuovi sviluppi per quanto riguardi l’atteso sequel del cult diretto da Richard Linklater si fanno più concrete dopo che, come aveva spiegato l'attore in un'intervista del 2012, per anni le visioni del regista e di Jack Black su un eventuale seguito non si erano potute mettere a confronto: "Non vorrei mai fare un sequel senza il regista o lo sceneggiatore del primo, ma non abbiamo mai modi di vederci faccia a faccia e discutere della cosa".

In attesa di nuovi sviluppi, di cui saremmo naturalmente più che lieti di avvisarvi, vi lasciamo alla recensione di School of Rock.