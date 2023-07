School of Rock compie 20 anni: arriva l'edizione speciale del film cult con Jack Black!

Per i vent'anni del cult musicale School of Rock non ci sarà solamente una jam session speciale, ma anche un'edizione Blu-Ray speciale.

Uno dei film che ha segnato la nostra infanzia è sicuramente School of Rock, una pellicola divertente che vede Jack Black nei panni di un professore stravagante e strambo che utilizza il potere della musica (senza contare gli strepitosi brani rock proposti del personaggio) per coinvolgere i suoi nuovi alunni e sbloccare le loro insicurezze.

School of Rock vedeva la luce nel lontano Aprile 2004, sotto la direzione di Richard Linklater. Nel cast si avevano (oltre a Jack Black), anche Kevin Clark, Miranda Cosgrove (iCarly), Rivkah Reyes, Mike White, Joan Cusacks e tantissimi altri nomi.

Per celebrarne il 20esimo anniversario, la Paramount rilascerà questo settembre (pare che per ora la data sia il 26 Settembre 2023), un School of Rock Blu-ray SteelBook. Ma non è tutto: oltre all'iconico film saranno presenti anche vari interventi e commenti di Richard Linklater, Jack Black e i giovani attori, oltre ad altri elementi speciali da scoprire. Ma ve ne sveliamo alcuni: la storia del Rock di Dewey Finn e il video musicale di School of Rock.

Siete curiosi di questa novità su School of Rock? Farete in modo di ottenere il Blu-ray? Lasciateci un commento per farcelo sapere! Nel frattempo vi informiamo che si sta iniziando a parlare di un sequel di School of Rock!