School of Rock, addio al batterista Kevin Clark: la co-star di Jack Black aveva 32 anni

Kevin Clark, il giovane batterista in School of Rock di Richard Linklater, è scomparso prematuramente in seguito ad un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto. Clark è stato colpito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta a Chicago. La notizia è stata diffusa da Tmz. Alla guida del veicolo una ragazza di 20 anni.

Classe 1988, Kevin Clark partecipò da adolescente al film diretto da Richard Linklater, School of Rock, famoso anche per la sua colonna sonora; Jack Black implorò i Led Zeppelin per avere Immigrant Song nel film. Clark aveva il ruolo di Freddy 'Spazzy McGee' Jones, nella scuola in cui Jack Black interpreta il ruolo di un supplente che trasforma i suoi studenti in una band musicale.

Dopo la performance in quel film, Kevin Clark abbandonò la recitazione; la passione per la batteria iniziò a 2 anni, come ha dichiarato la madre Allison al Chicago Sun-Times.



Dopo aver partecipato all'audizione per School of Rock e aver partecipato al film, Kevin Clark ha proseguito la sua carriera da musicista, contestualmente al suo lavoro da Starbucks. E proprio come il personaggio di Jack Black nel film, Clark era diventato un insegnante di musica, a Libertyville.

Secondo quanto dichiarato dalla polizia, Clark è stato investito da una Hyundai Sonata e dopo esser stato soccorso dai paramedici e condotto all'Illinois Masonic Medical Center ne è stata dichiarata la morte.



Jack Black ha commentato la notizia della morte di Clark su Instagram:"Una notizia devastante, se n'è andato troppo presto". Su Everyeye potete leggere la recensione di School of Rock.