School of Rock, 20 anni dopo Jack Black è ancora innamorato: 'La mia miglior esperienza'

Il fatto di avere alle spalle tanti anni di carriera non porta, automaticamente, a ritenere le prime esperienze in quel campo poco degne di nota rispetto, magari, a progetti più altisonanti realizzati in seguito: lo sa bene Jack Black, che ancora oggi si professa assolutamente e incondizionatamente innamorato di School of Rock.

Il film che quest'anno compie 20 anni occupa ancora oggi un posto nel cuore dei suoi tanti fan, ma soprattutto in quello del suo protagonista, che in questi giorni non ha esitato a definire quella sul set di School of Rock come la sua miglior esperienza in campo cinematografico.

"Per me fu un grande momento, quel film mi ha indicato la strada in un sacco di modi. Rimane la mia esperienza preferita perché mi ha dato modo di fare tutto ciò che so fare meglio, recitare, suonare e scrivere musica, lavorando anche con il mio autore preferito, Mike White, che fece un lavoro incredibile. È davvero raro e quando accade è una cosa speciale, e poi lavorare con Richard Linklater... È come se tutti i pianeti si fossero allineati, sono ancora convinto che finirà sulla mia lapide: 'Il tipo di School of Rock'". Per saperne di più, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di School of Rock.