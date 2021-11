School for Good and Evil, nuove aggiunte al cast: arrivano Ben Kingsley e Rachel Bloom

Prende sempre più corpo il cast di School for Good and Evil, il nuovo fantasy targato Netflix basato sull'omonimo romanzo di Soman Chainani. Alle già annunciate Charlize Theron e Kerry Washington e ad altri nomi di grido come Michelle Yeoh e Laurence Fishburne si sono aggiunti, a quanto scrive l'Hollywood Reporter, Ben Kingsley e Rachel Bloom.

Altre due new entry sono Patti LuPone e Rob Delaney, che si uniscono così ai vari Jamie Flatters, Sofia Wylie, Sophia Anne Caruso e Kit Young.

School for Good and Evil è diretto da Paul Feig. La storia, ambientata in un mondo magico che ricorda un po' Hogwarts (non per niente Netflix spera che il film possa rivelarsi un "nuovo Harry Potter"), ha per protagoniste due amiche, Sophie (Sophia Anne Caruso) e Agatha (Sofia Wylie), che iniziano a frequentare la Scuola del Bene e del Male, un'accademia in cui ragazzi e ragazze normali vengono addestrati per essere eroi e villain. Con le sue ambizioni da principessa, Sophie è convinta che verrà scelta per la Scuola del Bene, mentre Agatha, con la sua estetica dark e il suo gatto da strega, sembra naturalmente destinata alla Scuola del Male. Le ragazze, invece, si ritrovano presto a parti invertite: un errore che potrebbe essere il primo indizio per scoprire chi sono veramente.

Girato principalmente in Irlanda del Nord, School for Good and Evil arriverà su Netflix nel 2022.