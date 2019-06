Lo schiocco finale di Avengers: Endgame in un inedito video dietro le quinte!

Avengers: Endgame ha regalato ai fan del MCU alcuni dei momenti più epici ed importanti dell'intero franchise. Uno di questi, che potremmo definire il momento chiave dell'intero film e forse dell'intera saga, è al centro di un nuovo video dietro le quinte.

Attenzione, vi sconsigliamo di proseguire se non avete ancora visto Avengers: Endgame.

Stiamo parlando, come potete vedere nel video in calce alla notizia, dello schiocco finale di Tony Stark e la sua già leggendaria frase "Io sono Iron Man", riferimento alla celebre rivelazione avvenuta sul finale del primo film del franchise.

Ora risulta difficile immaginare un altro svolgimento per il momento che ha cancellato definitivamente Thanos dall'universo, ma in realtà gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno svelato un simpatico retroscena: l'idea di inserire quella specifica frase in un momento che prevedeva assoluto silenzio è in realtà venuta in mente al montatore Jeffrey Ford, con i Russo che hanno deciso di girarla immediatamente in fase di reshooting.

Il filmato ci mostra quindi il dietro le quinte della scena che ha compiuto il ciclo narrativo di Iron Man, la cui scomparsa avrà gravi ripercussioni anche su Spider-Man: Far From Home, il prossimo film targato Marvel Studios in arrivo il 10 luglio. Qui potete trovare le ultime clip di Spider-Man: Far From Home.