Schindler's List tornerà nei cinema in occasione del 25esimo anniversario

Schindler's List, il grande dramma in bianco e nero di Steven Spielberg, si prepara per una seconda distribuzione nelle sale in occasione del suo 25° anniversario.

Considerato uno dei più grandi film di tutti i tempi, Schindler's List è fra le opere più celebrate nella lunga carriera del regista di Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo e de Lo Squalo: nel 1994 si aggiudicò ben sette Academy Awards, tra cui quella per il miglior film e quella per la miglior regia a Steven Spielberg. Il film è valso l'Oscar anche al compositore John Williams, allo sceneggiatore Steven Zaillian e il direttore della fotografia Janusz Kaminiski, così come gli art director Allan Starski e Ewa Braun, al montatore Michael Kahn e ai produttori Spielberg, Gerald R. Molen e Branko Lustig.

È il trionfo di un uomo che ha fatto la differenza e il dramma di coloro che sono sopravvissuti a uno dei capitoli più oscuri della storia umana. Meticolosamente restaurato dal negativo originale del film in alta definizione incontaminata e supervisionato da Spielberg, Schindler's List è una storia potente le cui lezioni di coraggio e fede continuano ad ispirare le nuove generazioni. Tratto dal romanzo di Thomas Keneally, il film racconta l'incredibile storia vera dell'enigmatico Oskar Schindler (Liam Neeson), che ha salvato le vite di oltre 1.100 ebrei durante l'Olocausto. Inizialmente un membro del partito nazista, il cattolico Schindler rischia la sua carriera e la sua vita dando lavoro agli ebrei nella sua fabbrica di stoviglie durante l'Olocausto. Nel cast anche Ben Kingsley e Ralph Fiennes.

Girato interamente in bianco e nero in Polonia, Schindler's List sarà ridistribuito dalla Universal Pictures con immagini e suoni rimasterizzati digitalmente in 4K, Dolby Cinema e Dolby Atmos, per un limitata ridistribuzione dal 7 dicembre 2018. L'iniziativa coinvolge, per ora, solo i cinema di Stati Uniti e Canada.