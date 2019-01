Schindler's List torna nelle sale italiane per il 25° anniversario

L’impegno del cineasta Steven Spielberg si è poi tradotto nella creazione della Shoah Foundation , nata per proseguire l’iniziativa di raccontare i genocidi perpetrati nella storia contemporanea, un drammatico massacro che continua a perpetrarsi ancora oggi in diverse parti del mondo.

La pellicola in bianco e nero, della durata di 195 minuti, vede nel suo cast artistico Liam Neeson, Ben Kingsley (Itzhak Stern), Ralph Fiennes (Amon Goeth), Caroline Goodall (Emilie Schindler) e Jonathan Sagal (Poldek Pfefferberg). Produttrice esecutiva del film è Kathleen Kennedy , attuale presidente della casa di produzione cinematografica della Lucasfilm. L’indimenticabile colonna sonora è stata curata dal leggendario compositore John Williams che, per l’occasione, ha vinto quello che finora rappresenta il suo ultimo Academy Award.

Il capolavoro del premio Oscar Steven Spielberg , patrimonio della storia del cinema mondiale, farà presto ritorno al cinema per celebrare il 25° anniversario dalla sua distribuzione. Ispirato al romanzo La lista di Schindler di Thomas Keneally, il lungometraggio è ancora oggi una delle opere più toccanti sul tema dell’olocausto.

Gli ultimi Film in uscita in Homevideo BluRay e DVD li trovi in offerta su Amazon.it.