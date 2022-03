Schiaffi da Oscar: i 10 momenti più scioccanti della storia del cinema prima di Will Smith

Gli Oscar 2022 saranno ricordati per lo schiaffo con cui Will Smith ha colpito Chris Rock sul palco durante la diretta, ma il gesto che sta facendo discutere tutto il mondo in queste ore è solo l'ultimo di una serie di momenti scioccanti legati alla storia del famoso premio cinematografico.

In questo approfondimento, vi raccontiamo i 10 momenti più scioccanti della storia degli Oscar:

L'Oscar a La La Land : la peggior gaffe di sempre è senza dubbio quella dell''Oscar sbagliato', quando La La Land venne decretato vincitore per il Miglior Film. Gli autori salirono sul palco per accettare la statuetta, ma all'improvviso la produzione avvertì tutti quanti che il vero vincitore della serata era in realtà Moonlight.

: la peggior gaffe di sempre è senza dubbio quella dell''Oscar sbagliato', quando La La Land venne decretato vincitore per il Miglior Film. Gli autori salirono sul palco per accettare la statuetta, ma all'improvviso la produzione avvertì tutti quanti che il vero vincitore della serata era in realtà Moonlight. Il pareggio del secolo : nel 1969 due delle star più in voga all'epoca, Barbra Streisand e Katharine Hepburn vinsero ad ex aequo l'Oscar per la miglior attrice, la prima per l'interpretazione in Funny Girl, la seconda per la prova in Il leone d'inverno. E' accaduto solo due volte nella storia: la prima risale al 1932, quando Wallace Beery e Frederich March vinsero entrambi il premio per il miglior attore protagonista.

: nel 1969 due delle star più in voga all'epoca, Barbra Streisand e Katharine Hepburn vinsero ad ex aequo l'Oscar per la miglior attrice, la prima per l'interpretazione in Funny Girl, la seconda per la prova in Il leone d'inverno. E' accaduto solo due volte nella storia: la prima risale al 1932, quando Wallace Beery e Frederich March vinsero entrambi il premio per il miglior attore protagonista. Il bacio a sorpresa : Adrien Brody vinse l'Oscar per il miglior attore nel 2003 per la performance ne Il pianista di Roman Polanski, e pensò bene di festeggiare baciando totalmente a sorpresa Halle Berry, che gli aveva consegnato la statuetta.

: Adrien Brody vinse l'Oscar per il miglior attore nel 2003 per la performance ne Il pianista di Roman Polanski, e pensò bene di festeggiare baciando totalmente a sorpresa Halle Berry, che gli aveva consegnato la statuetta. Jennifer Lawrence e i gradini : quando il suo nome venne annunciato per la statuetta della miglior attrice protagonista nel 2013, Jennifer Lawrence si mosse verso il palco degli Oscar con un'emozione tale da dimenticarsi di fare attenzione ai gradini, cosa che risultò in una rovinosa caduta per fortuna senza conseguenze.

: quando il suo nome venne annunciato per la statuetta della miglior attrice protagonista nel 2013, Jennifer Lawrence si mosse verso il palco degli Oscar con un'emozione tale da dimenticarsi di fare attenzione ai gradini, cosa che risultò in una rovinosa caduta per fortuna senza conseguenze. Le flessioni sul palco : dopo aver vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in City Slickers nel 1992, l'attore Jack Palance - che all'epoca aveva 73 anni - nel suo discorso iniziò a lamentarsi del fatto che i registi non sapevano mai cosa poteva o non poteva fare sul set un attore della sua età. Così decise di dimostrare la sua virilità mettendosi a fare le flessioni sul palco, davanti a tutti, e con una sola mano.

: dopo aver vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in City Slickers nel 1992, l'attore Jack Palance - che all'epoca aveva 73 anni - nel suo discorso iniziò a lamentarsi del fatto che i registi non sapevano mai cosa poteva o non poteva fare sul set un attore della sua età. Così decise di dimostrare la sua virilità mettendosi a fare le flessioni sul palco, davanti a tutti, e con una sola mano. Crash : nel 2006, totalmente a sorpresa, il film di Paul Haggis sul razzismo a Los Angeles - che non era neppure stato nominato ai Golden Globe - vinse l'Oscar al miglior film dell'anno davanti allo strafavorito I segreti di Brokeback Mountain. Ancora oggi è considerato una delle più clamorose sorprese nella storia degli Oscar.

: nel 2006, totalmente a sorpresa, il film di Paul Haggis sul razzismo a Los Angeles - che non era neppure stato nominato ai Golden Globe - vinse l'Oscar al miglior film dell'anno davanti allo strafavorito I segreti di Brokeback Mountain. Ancora oggi è considerato una delle più clamorose sorprese nella storia degli Oscar. L'Oscar rifiutato : è accaduto due volte, e per due anni di fila, e addirittura per lo stesso premio. Il primo a rifiutare l'Oscar per il miglior attore protagonista fu George C. Scott, che aveva vinto nel 1971 per Patton generale d'acciaio, mentre nel 1972 Marlon Brando fece lo stesso per la statuetta vinta con Il padrino. Curiosamente, in entrambi i film c'è lo zampino di Francis Ford Coppola, ovviamente autore de Il padrino ma anche sceneggiatore di Patton generale d'acciaio (sceneggiatura che, tra l'altro, fu premiata con l'Oscar).

: è accaduto due volte, e per due anni di fila, e addirittura per lo stesso premio. Il primo a rifiutare l'Oscar per il miglior attore protagonista fu George C. Scott, che aveva vinto nel 1971 per Patton generale d'acciaio, mentre nel 1972 Marlon Brando fece lo stesso per la statuetta vinta con Il padrino. Curiosamente, in entrambi i film c'è lo zampino di Francis Ford Coppola, ovviamente autore de Il padrino ma anche sceneggiatore di Patton generale d'acciaio (sceneggiatura che, tra l'altro, fu premiata con l'Oscar). Il nudo sul palco : uno dei momenti più inaspettati di sempre nella storia degli Oscar è stato di gran lunga quello del 1974, quando l'artista e attivista per i diritti dei gay Robert Opel ha preso d'assalto il palco presentandosi completamente nudo.

: uno dei momenti più inaspettati di sempre nella storia degli Oscar è stato di gran lunga quello del 1974, quando l'artista e attivista per i diritti dei gay Robert Opel ha preso d'assalto il palco presentandosi completamente nudo. Bradley Cooper e Lady Gaga : oggi tutto il mondo parla dello schiaffo a Chris Rock, ma ricordate quando solo qualche anno fa tutti avevano perso la testa per il duetto al pianoforte tra Lady Gaga e Bradley Cooper? Bei tempi, bei tempi.

: oggi tutto il mondo parla dello schiaffo a Chris Rock, ma ricordate quando solo qualche anno fa tutti avevano perso la testa per il duetto al pianoforte tra Lady Gaga e Bradley Cooper? Bei tempi, bei tempi. Lo schiaffo di Will Smith: da molti già eletto come il momento più basso della storia del premio Oscar, è stato scatenato da una battuta del presentatore e comico Chris Rock indirizzata a Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, che alzatosi dalla sua postazione ha raggiunto il collega sul palco e lo ha colpito con uno schiaffo in faccia davanti a tutti, prima di tornarsene al suo posto per condire il gesto violento con una serie di insulti gridati in mondovisione.

Conoscevate questi momenti storici degli Oscar? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarvi, sapete che il meme di Nicole Kidman non ha nulla a che fare con Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock?