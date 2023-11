Lo Schiaccianoci e il flauto magico: il film animato da non perdere in tv e in streaming

Tra i tanti film della ricchissima programmazione di Sky Cinema Christmas, dedicata al meglio del cinema natalizio e che sarà disponibile dall'1 dicembre al 31 dicembre su Sky e in streaming su NOW, arriva anche il nuovo film d'animazione Lo schiaccianoci e il flauto magico.

Il film, sulle note delle famose sinfonie di Čajkovskij, Vikor Glukhusin dirige la fiaba natalizia in cui si animano i personaggi della giovane Marie, e incentrata sulla storia della bambola incantata Schiaccianoci, dei magici giocattoli Becco Rosso e Ricciolo, della regina del regno dei topi Rodenthia e di suo figlio Philipp, a capo delle guardie del palazzo reale.

È passato un anno da quando il padre della diciassettenne Marie è morto: è l'ultimo dell'anno e Marie spera in un miracolo, che la vita prenda una svolta per il meglio. Sfortunatamente, ha una sorpresa molto spiacevole quando scopre che, per poter mantenere la casa dove vive con sua madre, è costretta a sposare contro la sua volontà il rivoltante usuraio Mr. Ratter. Come pegno la madre dà a Marie una bambola di nome Schiaccianoci. Sconvolta e disperata, Marie esprime un desiderio: darebbe qualsiasi cosa solo per essere di nuovo piccola e spensierata. Succede il miracolo: Mary diventa piccola come i suoi giocattoli d'infanzia, che prendono vita, e lo Schiaccianoci si rivela essere un principe di nome George, vittima di un incantesimo.

Lo Schiaccianoci e Il Flauto Magico, grande classico natalizio in una nuova versione animata, sarà in programmazione sabato 2 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Christmas, in streaming su NOW e disponibile on demand.