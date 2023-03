Schegge di Paura, perché Leonardo DiCaprio rifiutò il ruolo di Aaron Stampler?

Quello di Aaron Stampler è il classico ruolo capace di far svoltare la carriera a un giovane attore: chiedere a Edward Norton per informazioni. Non tutti, però, sanno che la prima scelta di Gregory Hoblit per Schegge di Paura non era la futura star di Fight Club, ma un giovane e altrettanto lanciato Leonardo DiCaprio.

Già considerato uno degli attori più promettenti della sua generazione, il buon Leo aveva all'epoca preso parte a film come Voglia di Ricominciare e Pronti a Morire, ma soprattutto Buon Compleanno Mr. Grape: proprio quest'ultimo fu fondamentale nella decisione del futuro Premio Oscar di declinare l'invito, avendo letteralmente sfiancato l'attore con una tabella di marcia sul set a dir poco estenuante.

Il povero Leo, dunque, non se la sentì di accettare a così poca distanza un altro impegno così gravoso: la definitiva esplosione della giovane star in ascesa fu dunque soltanto rinviata di un paio d'anni, quando il Titanic di James Cameron avrebbe permesso al nostro di diventare una delle star più amate e ricercate di Hollywood. Non a tutti andò così bene, però: anche Wil Wheaton rifiutò il ruolo di Aaron Stampler, ma a differenza di Leo ebbe più di un motivo per pentirsene di lì a qualche anno.