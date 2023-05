Schegge di paura, un famosissimo attore di Star Wars fece il provino per il ruolo!

I provini per il ruolo di Aaron Stampler in Schegge di paura, a quanto pare, sono stati un banco di prova per tantissimi attori che, attualmente, sono tra i più apprezzati di Hollywood. Oltre Leonardo DiCaprio e Matt Damon, tra i giovani che provarono il provino c'è stato anche un giovanissimo Pedro Pascal.

L'attore, arrivato alla fama internazionale per i suoi ruoli ne Il Trono di Spade e Narcos e volto di grandissime serie come The Mandalorian e The Last of Us, prima di trovare il suo "posto felice" nella serialità, come ogni giovane attore di New York, provava periodicamente provini. L'attore cileno, in una intervista del 2014 riguardo i suoi continui tentativi negli anni '90 di sbancare il lunario, ha raccontato delle sue prime audizioni. A quanto pare, il primo provino della sua carriera fu proprio per il personaggio interpretato poi da Edward Norton nella pellicola del 1994.

Uno dei tanti meriti di Schegge di Paura fu quello di aver rifiutato Matt Damon e di averlo portato a scrivere Will Hunting Genio Ribelle, film che portò sia lui che Ben Affleck alla ribalta sia come sceneggiatori che come attori. Prima sancire l'esordio di Edward Norton sul grande schermo, la produzione ottenne il rifiuto di Leonardo DiCaprio e Will Wheaton. Pascal, a differenza del resto degli attori che parteciparono ai provini, ha avuto una carriera "a scoppio ritardato", rendendolo uno degli attori più cercati di Hollywood solo dopo i 40 anni.

Nel frattempo, per approfondire qualcosa di più sul film vi consigliamo la nostra spiegazione del finale di Schegge di Paura con Richard Gere ed Edward Norton. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!