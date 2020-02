Le scenografie di Avengers: Endgame premiate agli ADG Awards 2020

Oltre a Parasite e C'era una volta a Hollywood, scelti rispettivamente nelle categorie "Period" e "Contemporary", l'Art Director Guild ha deciso di premiare Avengers: Endgame come migliore scenografia dell'anno tra i titoli "Fantasy".

I membri del sindacato degli scenografi a quanto pare sono rimasti affascinati dalle tante ambientazioni del film-evento dei fratelli Russo, il quale però non è riuscito ad ottenere una nomination nella rispettiva categoria degli Oscar. A contendersi la statuetta il prossimo 9 febbraio saranno infatti 1917, The Irishman, Jojo Rabbit e i già citati Parasite e C'era una volta a Hollywood, che al momento sono i favoriti per la vittoria finale.

Per quanto riguarda la notte degli Academy Award, il film ha però buone possibilità di portare a casa l'Oscar per i migliori effetti speciali nonostante la concorrenza di The Irishman, 1917, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e Il Re Leone, con quest'ultimo che probabilmente sta accusando il fatto di essere considerato da molti come un film d'animazione e non un live-action.

La cerimonia degli Oscar 2020, lo ricordiamo, sarà trasmessa sarà trasmessa in diretta su Sky nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio, sul canale Sky Cinema Oscar. Nel frattempo, vi rimandiamo ai vincitori dei WGA Awards.