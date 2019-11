La sceneggiatura di Star Wars IX ha rischiato di essere venduta su eBay

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà al cinema tra meno di un mese e Disney e Lucasfilm, comprensibilmente, fanno di tutto per far trapelare meno dettagli possibile sul film per non rovinare la sorpresa al pubblico. Eppure, c'è mancato poco che qualcuno scoprisse tutto semplicemente... comprando la sceneggiatura su eBay.

Lo ha rivelato il regista J.J. Abrams, intervenuto a Good Morning America. "Uno dei nostri attori, non dirò chi - lo vorrei, ma non lo farò - ha lasciato la sua copia dello script sotto il letto, ed è stata ritrovata da qualcuno che doveva ripulire la stanza. È stata quindi data a qualcun altro che è andato a venderla su eBay."

Fortunatamente, ha successivamente spiegato Abrams, un dipendente della Disney se ne è accorto prima che qualcuno riuscisse a metterci le mani sopra e l'ha recuperata prima che fosse venduta sul popolare sito di aste online. "Bisogna sempre stare attenti", ha chiosato.

Nel corso della trasmissione il regista ha confermato che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha terminato la post-produzione domenica ed è ufficialmente pronto. Ha poi confessato che la responsabilità di chiudere la saga di Skywalker è stata per lui qualcosa di "spaventoso". "Ci tengo così tanto" ha detto. "Significa molto per molte persone, inclusi noi. Abbiamo sentito la pressione, ma l'opportunità è stata sempre più grande della sfida."

Ha infine dedicato un pensiero alla compianta Carrie Fisher. "Avevamo bisogno di averla nel film in qualche modo. Siamo tornati indietro e abbiamo guardato i filmati e ci siamo resi conto che potevamo raccontare la storia, ricreando delle scene con lei. È impossibile per me credere che non sia qui. Lavoriamo con lei in sala di montaggio ormai da quasi un anno ed è vitale, è lì, è divertente, è Leia in questo film. È un po 'surreale."

