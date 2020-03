La sceneggiatura di Star Wars: Duel of Fates prende vita grazie ad un video animato

Nei mesi scorsi è emersa in rete quella che è stata confermata essere la sceneggiatura di Star Wars: Duel of Fates, la versione di Episodio IX preparata da Colin Trevorrow prima di lasciare il timone a J.J. Abrams, che invece ha realizzato il suo L'Ascesa di Skywalker.

Un film che, a giudicare dallo script e dai vari concept art condivisi dallo stesso Trevorrow, avrebbe portato l'ultima avventura di Rey e compagni in tutt'altra direzione, e di cui possiamo trovare un chiaro e divertente riassunto realizzato da Ethantaylart for the Mr Sunday.

Come potete vedere in alto, infatti, il canale YouTube in questione ha trasformato la sceneggiatura di Trevorrow in un video animato che potrebbe ricordare lo stile del recente remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening. Dalla sottolineata assenza di Palpatine al maggiore spazio riservato a Rose Tico, il filmato mostra come si sarebbe conclusa la Skywalker Saga (almeno sulla carta) se la pellicola fosse rimasta in mano al regista di Jurassic World.

Che ve ne pare di questa versione di Episodio IX? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, qui trovate tutti i dettagli sul copione originale di Duel of Fates, la cui validità è stata confermata in seguito anche dalle fonti di Collider.