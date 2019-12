La sceneggiatura di Le Mans '66 - La grande sfida è disponibile online

Con Le Mans 66 - La grande sfida, il regista James Mangold ha portato su schermo la rivalità tra Ford e Ferrari, ricevendo un buon riscontro da parte della critica e incassando circa 195 milioni di dollari in tutto il mondo.

A contribuire alla riuscita del film c'è senza dubbio la sceneggiatura, opera del lavoro di Jez Butterworth (Spectre), John-Henry Butterworth (Edge of Tomorrow) e Jason Keller (Escape Plan) e che ora potete leggere online (qui la sceneggiatura di Le Mans 66 - La grande sfida), pubblicata in esclusiva su Deadline.

Nel testo ritrovate tutti i dialoghi ma anche le varie indicazioni per le scene in cui è la strada a ruggire, tutti elementi che offrono un interessante sguardo sull'impostazione della pellicola, che secondo Mangold non è solo un film d'azione, bensì un'opera in cui si cerca di dare risalto anche "alle parti interlocutorie" e di dare il giusto peso alla storia, senza che il risultato finale sia eccessivamente rumoroso e aggressivo.



Le Mans '66 - La Grande Sfida vede per protagonisti Christian Bale e Matt Damon, rispettivamente nei panni del pilota britannico Ken Miles e del designer americano Carroll Shelby, e segue le vicende dei due, i quali si trovano di fronte alla sfida all'apparenza impossibile di battere la Ferrari nella 24 ore di Le Mans del 1966.



Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la recensione di Le Mans '66 - La Grande Sfida.