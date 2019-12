La sceneggiatura di Joker rivela il destino di Sophie con due scene inedite

Grazie alla campagna For Your Consideration per la promozione in vista degli Oscar 2020, il copione di Joker è online e sbirciando qua e là fra le pagine scritte da Todd Phillips e Scott Silver abbiamo scoperto qualche dettaglio inedito su Sophie.

La sorte del personaggio interpretato da Zazie Beetz ha incuriosito gli spettatori del film con Joaquin Phoenix, dato che il regista - dopo il colpo di scena in cui ci viene svelato che per tutto il film il protagonista Arthur ha immaginato la sua storia d'amore con la vicina di casa - ha lasciato volutamente in sospeso un punto della trama: a seguito del suo crollo emotivo, Joker ha ucciso Sophie oppure l'ha risparmiata?

La sceneggiatura finale del film, però, ci viene in aiuto: nel copione infatti sono incluse due scene (probabilmente mai girate) che ci mostrano che Sophie è sopravvissuta. Dopo aver ucciso Randall, infatti, si legge che Arthur prende i suoi soldi e li mette in una busta sulla quale scrive "SOFI", aggiungendo una nota in cui le chiede di guardare il programma televisivo di Murray Franklin. Più tardi, mentre Arthur uccide il conduttore televisivo in diretta, la scena stacca su Sophie che osserva inorridita allo spettacolo dal suo appartamento.

Queste scene tagliate confermano ciò cui Todd Phillips aveva già accennato in precedenza, quando in disse nel corso di un'intervista che alcune scene erano state eliminate appositamente sia per rendere criptico il finale di Sophie, sia per concentrarsi esclusivamente sul punto di vista di Arthur.

