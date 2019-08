La sceneggiatura di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è in fase di stesura

Dalla passerella della D23 Expo MTV News ha intercettato Elizabeth Olsen, che nel 2021 tornerà per ben due volte nel Marvel Cinematic Universe, prima con la serie tv Disney+ intitolata WandaVision, poi con Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

I due capitolo del MCU, uno da piccolo schermo e l'altro da grande schermo, saranno strettamente collegati, con l'interprete di Wanda Maximoff avrà un ruolo da co-protagonista al fianco di Benedict Cumberbatch nel sequel di Doctor Strange diretto ancora una volta da Scott Derrickson.

L'attrice ha confermato che la sceneggiatura è attualmente in corso d'opera.

"Sì, ma non ... penso che la stiano scrivendo proprio ora, ma non ne so molto", ha chiaramente mentito l'attrice, che poi ha aggiunto: "Sono davvero entusiasta di lavorare a stretto contatto con Benedict Cumberbatch. Non ho mai avuto modo di lavorare davvero con lui, tranne qualche inquadratura veloce in Endgame, che però abbiamo girato praticamente in circa sei ore in un solo giorno.”

Secondo alcuni rumor Wanda sarà la villain di Doctor Strange e potremmo rivedere anche Quicksilver.

I prossimi progetti dei Marvel Studios includono Black Widow (1 maggio 2020), The Falcon & The Winter Soldier (autunno 2020), The Eternals (6 novembre 2020), Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), WandaVision (primavera 2021), Loki (primavera 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), What If ...? (estate 2021), Hawkeye (autunno 2021), Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021).

Inoltre Black Panther 2 (6 maggio 2022) dovrebbe far parte della Fase 5 del MCU insieme a Captain Marvel 2, Guardiani della Galassia 3, Blade, Moon Knight, She-Hulk e Ms. Marvel.