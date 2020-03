Nella sceneggiatura di Avengers: Endgame Hulk è descritto come una celebrità della scienza

A quasi un anno dalla sua uscita, continuano ad emergere dettagli inediti su Avengers: Endgame, acclamato film dei Marvel Studios che ha portato a compimento la Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe.

La sceneggiatura del film di Anthony e Joe Russo è stata pubblicata online dalla Disney, e leggendola si può notare un particolare su Hulk rimasto inedito fino ad oggi: in sostanza, il personaggio interpretato da Mark Ruffalo, che come noto giova di un cambiamento sostanziale nell'intervallo di tempo che separa Endgame da Avengers: Infinity War, nel mondo post-Decimazione di Thanos è una vera e propria celebrità della scienza.

Nel copione, infatti, arrivando alla celebre scena in cui Scott Lang (Paul Rudd), Steve Rogers (Chris Evans) e Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) si incontrano con Bruce Banner nella tavola calda, possiamo leggere alcuni dialoghi poi cancellati dal montaggi finale del film: "Dovrei andare in onda con Oprah la prossima settimana, ma immagino di poter spostare la cosa" commenta Hulk quando si lascia convincere dai suoi ex compagni di squadra ad imbarcarsi nella missione del "furto del tempo".

Inoltre, più avanti nella sceneggiatura, quando Hulk e il resto degli Avengers tentano per la prima volta di viaggiare nel tempo, il personaggio rassicura Scott dicendo: "Sono un amico personale di Bill Nye the Science Guy". E, come se non bastasse, quando lui e Rocket arrivano a New Asgard per parlare con Thor, c'è un'altra scena in cui molti degli Asgardiani pescatori si voltano a guardare Hulk con ammirazione, e quando Rocket chiede cosa stiano guardando, Bruce risponde: "Sono un po' famoso".

